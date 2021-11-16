Вірменія та Азербайджан відновили обстріли та звинувачують одне одного у провокаціях

Вірменія та Азербайджан повідомили про загострення ситуації та відновлення боїв за спірні території. Обидві країни звинуватили одна одну у провокаціях.

Інформація про невеликі зіткнення між сторонами надходить вже два дні поспіль. Поширювалися також повідомлення, що азербайджанські війська просунулися вперед, але у Міноборони Вірменії це спростували.

16 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що азербайджанські військові зайшли на територію країни на одній зі східних ділянок кордону. Він повідомив, що посаду міністра оборони замість Аршака Карапетяна посяде Сурен Папікян.

Згодом з’явилась заява Радбезу, у якій йдеться, що напередодні чотири позиції вірменських військових опинились в оточенні. Після перемовин азербайджанські військові і техніка нібито вийшли з цієї території, але так само довелося вивести своїх військових Вірменії. У заяві пишуть також, що на цій ділянці “залишаються підрозділи ЗС Азербайджану, які вторглися на територію Вірменії ще у травні”.

Речниця МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва у відповідь заявила, що азербайджанські військові “виконують свої службові обов’язки на суверенній території Азербайджану”.

Впродовж дня міноборони обох країн опублікували заяви, в яких звинувачують одне одного у провокаціях.

Заяви Вірменії

У Міноборони Вірменії повідомили, що ведуться локальні бої, під час яких військові Азербайджана використовують артилерію, бронетехніку та вогнепальну зброю різного калібру.

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— Сьогодні, у другій половині дня, перед фактичним нападом, Міністерство оборони Азербайджану поширило повідомлення про те, що підрозділи Збройних сил РА нібито обстріляли азербайджанські позиції одразу в кількох напрямках на вірмено-азербайджанському кордоні 15 та 16 листопада.

У повідомленні Міноборони Вірменії за 15.00 від 16 листопада йдеться, що “противник зазнає великих втрат бронетехніки та живої сили”.

Інформація про постраждалих та поранених з вірменської сторони уточнюється. Наразі відомо про чотирьох поранених.

Заяви Азербайджану

У Міноборони Азербайджану повідомили про відновлення обстрілів та провокації з боку Вірменії у напрямку Кяльбаджарського району, що межує з Нагірним Карабахом.

За словами офіційного Баку, збройні сили Вірменії почали обстріли з полудня 13 листопада з позицій в населеному пункті Йухари Шорджа Баскеркечярського району.

16 листопада, станом на 16.30 Міноборони Азербайджану повідомили, що відбили контратаку підрозділів ЗС Вірменії. Там пишуть, що вірменські військові “у страху та сум’ятті залишають свої позиції, а серед особового складу панує паніка”.

У своїй заяві вони наголошують, що бойова техніка противника виведена з ладу та знаходиться під прицілом азербайджанських військових.

Це перше серйозне загострення з середини літа 2021 року.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже не одне десятиліття. Цей регіон, в якому проживає багато етнічних вірмен, за часів СРСР входив до складу Азербайджанської РСР. Наприкінці 80-х років минулого століття вірменські сили за підтримки Єревану взяли під контроль Нагірний Карабах. Відтоді почалося активне протистояння між Вірменією та Азербайджаном.

27 вересня 2020 року в Нагірному Карабаху почалися масштабні протистояння між Азербайджаном і Вірменією. Міноборони Азербайджану заявило, що ЗС Вірменії обстріляли позиції їхньої армії. У відповідь прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що атаку почали азербайджанські військові.

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На початку жовтня сторони домовилися про припинення вогню, яке почало діяти 10 жовтня.

У ніч на 10 листопада 2020 року прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану Ільхам Алієв та РФ Володимир Путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця.

Джерело: Радіо Азатутюн, Міноборони Вірменії, Міноборони Азербайджану