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Режим НС все погіршив: в ООН стурбовані критичною ситуацією в Ефіопії

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Режим НС все погіршив: в ООН стурбовані критичною ситуацією в Ефіопії

В Ефіопії на тлі запровадження режиму надзвичайного стану через громадянську війну незаконно утримуються під вартою понад тисячі осіб.

Таку заяву зробила у своєму звіті офіційний представник комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини Ліз Троссел.

За її словами, невинних людей заарештовували в Аддіс-Абебі, Гондарі та Бахір Дарі, а також у низці інших населених пунктів.

В ООН наполягають на тому, що ефіопів часто заарештовували на підставі того, що ті підтримують Народний фронт звільнення Тиграю.

Як зазначила представниця організації, запровадження режиму НС різко погіршило гуманітарну кризу, яка спостерігається в Ефіопії.

– Влада використовує боротьбу з терором для арештів усіх незгодних з її діями, – додала Троссел у своїй доповіді.

В ООН висловили стурбованість тим, що Тиграй перебуває в режимі гуманітарної блокади, від якого страждають сотні тисяч громадян.

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Джерело: Укрінформ

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