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НАТО надасть усю необхідну підтримку Україні – Столтенберг

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
єнс столтенберг

НАТО фіксує значне зростання військового контингенту Російської Федерації на кордонах України та за потреби надасть їй усю необхідну допомогу.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час свого візиту до Берліна.

– Вкрай важливо, щоб Москва продемонструвала прозорість щодо цілей з нарощування її військової могутності, забезпечила деескалацію та знизила напруженість, – сказав він.

За словами генсека НАТО, Альянс уважно стежить за ситуацією і надаватиме Україні всю необхідну політичну та військову підтримку.

Водночас Столтенберг зазначив, що дії РФ лише одна з проблем, що стоять перед Організацією північноатлантичного договору.

– Ми також бачимо, як поводиться керівництво Китаю, бачимо нарощування числа кібератак і терористичних загроз, бачимо поширення ядерної зброї у світі та наслідки зміни клімату для глобальної безпеки, – додав він.

Генеральний секретар Альянсу наголосив, що це проблеми різного характеру, проте вони мають щось спільне.

На думку Столтенберга, єдиним способом їх подолання є стратегічна солідарність Сполучених Штатів Америки та Європи в рамках НАТО.

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Джерело: Офіційний сайт НАТО

Фото: Depositphotos

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