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У США спалахнули протести після виправдання підлітка, звинуваченого у вбивстві

Юля Захарченко редакторка стрічки
Протести в США

На цих вихідних у багатьох містах США спалахнули протести через виправдальний вирок Кайлу Ріттенхаусу. Підлітка звинувачували у вбивстві двох людей та пораненні ще одного під час протестів.

Сотні людей на вулицях Чикаґо, Нью-Йорку, Портленду та інших містах пронесли банери із закликом переглянути рішення суду щодо його провадження.

Представники уряду назвали демонстрацію у Портленді бунтом, заявивши, що протестувальники біля Центру юстиції кидали у чиновників пляшки з водою, сечею, алкогольними напоями та батарейки.

В Офісі шерифа округу Мултнома оголосили про заворушення, додавши, що подальше проникнення учасників акції до будівлі могло б мати значні наслідки та викликало б серйозну тривогу серед населення.

У Портленді протестувальники спаплюжили службові автомобілі правоохоронців. На деяких з них можна було помітити політичні гасла та звинувачення у сторону поліцейських.

Справа Ріттенхауса

У США суд виправдав Кайла Ріттенхауса, якому пред’являли п’ять звинувачень. Серед них – вбивство та поранення людей під час протестів на підтримку афроамериканця 29-річного Джейкоба Блейка, який загинув від рук поліції.

Тоді представники правоохоронних органів поранили чоловіка пострілами у спину. Його доставили до лікарні, де Блейк незабаром помер.

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Джерело: The Hill

Фото: Dreamstime

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