На цих вихідних у багатьох містах США спалахнули протести через виправдальний вирок Кайлу Ріттенхаусу. Підлітка звинувачували у вбивстві двох людей та пораненні ще одного під час протестів.

Сотні людей на вулицях Чикаґо, Нью-Йорку, Портленду та інших містах пронесли банери із закликом переглянути рішення суду щодо його провадження.

Представники уряду назвали демонстрацію у Портленді бунтом, заявивши, що протестувальники біля Центру юстиції кидали у чиновників пляшки з водою, сечею, алкогольними напоями та батарейки.

В Офісі шерифа округу Мултнома оголосили про заворушення, додавши, що подальше проникнення учасників акції до будівлі могло б мати значні наслідки та викликало б серйозну тривогу серед населення.

У Портленді протестувальники спаплюжили службові автомобілі правоохоронців. На деяких з них можна було помітити політичні гасла та звинувачення у сторону поліцейських.

Protest led by Rev Jesse Jackson growing bigger and now moving toward State Street. @cbschicago pic.twitter.com/JtKkWWhDcl

— Steven Graves (@StevenGravesTV) November 20, 2021