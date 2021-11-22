З італійського острова Вулькано евакуйовують людей через посилення вулканічної активності

Мер острова Вулькано на Еолійському архіпелазі Сицилії, заборонив в’їзд туристам через зростання вмісту сірчаних газів у йьому регіоні та наказав евакуювати близько 150 людей.

– Дані свідчать про збільшення кількості газів, які викликають серйозне занепокоєння, оскільки можуть становити загрозу для здоров’я населення, – сказав мер у суботу на зустрічі з жителями.

За даними Італійського національного інституту геофізики та вулканології (INGV), відбулося збільшення важких газів, які знижують кількість кисню в повітрі, створюючи труднощі з диханням, які можуть мати смертельні наслідки.

Місцева влада також створила червону зону, де рівень газу, пов’язаний з вулканічною активністю, є більш концентрованим, із значеннями вуглекислого газу (CO2) вище нормальних рівнів, і обмежила пересування інших мешканців з будинків з 23:00 до 6:00. Острів буде заборонений для туристів протягом місяця.

21 жовтня кілька людей на острові повідомили, що викиди вулканів спричинили хворобу їхніх домашніх тварин.

– Одного дня я раптом помітила, що мої 10 котів лежать на підлозі, наче без свідомосты. І я теж почувалася погано – було важко дихати. Мені сказали, що це панічна атака. Згодом лікарі підтвердили, що причиною хвороби був видих газів з кратера, — розповіла Стефанія Ломбардо італійському щоденнику la Repubblica.

Останнє виверження вулкана відбулося більше 130 років тому і тривало з 2 серпня 1888 року по 22 березня 1890 року.