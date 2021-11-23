Потепління у відносинах Німеччини та РФ залежить від прогресу щодо Донбасу – Маас

Німеччина хотіла б кращих відносин з Росією, але для цього потрібний прогрес у вирішенні конфлікту на сході України.

Про це заявив незадовго до закінчення терміну своїх повноважень міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

– Такі держави, як Росія та Китай, підривають заснований на правилах світовий порядок, міжнародне право та універсальні права людини, – сказав німецький міністр.

Водночас, за його словами, Німеччина зацікавлена ​​у покращенні відносин з РФ за умови вирішення ситуації на Донбасі, але поки що Кремль гальмує продовження переговорів у нормандському форматі.

Маас прогнозує, що ЄС продовжить говорити в один голос щодо України, і назвав головним майбутнім зовнішньополітичним завданням те, що Німеччина має залишатися мостом між країнами ЄС Центральної та Східної Європи.

Джерело: FAZ