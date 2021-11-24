МЗС Британії розкритикував ситуацію із правами людини в Росії

Міністерство закордонних справ Британії висловило занепокоєння щодо ситуації з правами людини в Росії, закликавши владу звільнити опозиціонера Олексія Навального та дотримуватися прав ЛГБТ-спільноти. Це випливає з опублікованої доповіді дипвідомством про ситуацію з правами людини в різних країнах за січень-червень 2021 року.

Загалом у британській доповіді фігурує 31 країна, серед яких: Афганістан, ЦАР, Китай, КНДР, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Сирія, нещодавно включена Білорусь та інші.

На думку влади Британії, у справі Навального Росія порушила приписи ЄСПЛ. Автори вказують, що під час демонстрацій на підтримку опозиціонера було затримано мирних демонстрантів та незалежних журналістів.

– Британія продовжує закликати до негайного і беззастережного звільнення пана Навального, – сказано в доповіді.

Міністерство закордонних справ засудило Москву за тиск на меншості, серед яких представники ЛГБТ-спільноти.

Окремо автори доповіді наголосили на російському законі про іноземних агентів, який, на їхню думку, пригнічує основні свободи громадян та обмежує діяльність організацій громадянського суспільства.

– Російські депутати внесли поправки до законодавства, які розширили сферу дії закону про небажані організації, включивши до нього окремих активістів, а також заборонили особам, причетним до так званих екстремістських організацій, балотуватися на виборні посади протягом п’яти років, — зазначили в дипвідомстві.

Там додали, що це призвело до того, що певних опозиційних рухів було позбавлено можливості брати участь у виборах до Держдуми у вересні.

Як повідомив нещодавно міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, Україна не виключає, що мігранти з польсько-білоруського кордону можуть спробувати перейти на українську територію.

Відтак у разі агресивних дій порушників кордону українські прикордонники використовуватимуть спеціальні засоби та зброю. Верховна Рада вже внесла відповідні зміни до закону про Державну прикордонну службу України.

Через міграційну кризу Україна вирішила перекинути до кордону 8,5 тис. військовослужбовців ДПСУ, Нацгвардії і поліцейських. А Кабмін виділив 21 млн грн із резервного фонду державного бюджету для зміцнення держкордону.

Джерело: gov.uk