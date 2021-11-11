Кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.

Про це заявив очільник МВС Денис Монастирський під час робочого візиту у Волинську область для перевірки охорони державного кордону з Білоруссю.

— Ми посилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тис. військовослужбовців та поліцейських. Це потужне угрупування складатиметься з: 3 тис. військослужбовців ДПСУ, 3,5 тис. – НГУ та 2 тис. – Нацполіції. Чергуватиме також авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, перекидатимуть наші сили на кордон, – сказав Монастирський.

За словами голови МВС, такі дії дозволять стримати навалу нелегальних мігрантів. Водночас він зауважив, що для комплексного вирішення проблеми є лише один вихід – будівництво надійного сучасного інтелектуального кордону.

— Український рубіж необлаштований, тому в найкоротші терміни Україна має звести інтелектуальний кордон з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проекту знадобиться 17 млрд грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету, – зазначив він.

Голова Держприкордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що на сьогодні загрози для України з боку кордону із Білоруссю немає.

Зранку у четвер, 11 листопада, Денис Монастирський вилетів на Волинь для перевірки готовності захисту українського кордону від штучно створеної міграційної кризи.

Пропозиція СДП Німеччини та відповідь Данілова

10 листопада депутат найбільшої у Бундестазі Соціал-демократичної партії Нільc Шмід заявив про необхідність домовитися з Україною, щоб біженці з Білорусі перебували на її території на час розгляду заявки про притулок в ЄС. Він також засудив ставлення Польщі до мігрантів.

В Україні на такі слова Шмідта відповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він порадив соціал-демократам Німеччини взяти собі мігрантів додому або розмістити їх у кімнатах Бундестагу.