Світ повинен робити все можливе, щоб запобігти в майбутньому таким трагедіям, як Голодомор 1932-1933 років, та допомогти тим, хто сьогодні страждає під ярмом тиранії.

Із таким зверненням 24 листопада до Дня пам’яті жертв Голодомору звернувся президент США Джо Байден.

– Щороку в листопаді ми віддаємо шану мільйонам невинних українців, які постраждали та загинули під час Голодомору 1932 та 1933 років. Чоловіки, жінки та діти стали жертвами жорстокої політики режиму Йосипа Сталіна, – цитує Білий дім слова президента Сполучених Штатів.

Вшановуючи цьогоріч пам’ять загиблих, Байден закликав світ робити все можливе, щоб запобігти таким трагедіям у майбутньому.

– Український народ подолав жах Голодомору, продемонструвавши свій дух і стійкість і зрештою створивши вільне та демократичне суспільство. Пам’ятаючи про біль і жертв Голодомору, Сполучені Штати підтверджують нашу відданість народу України та непохитну підтримку її суверенітету та територіальної цілісності, – сказав очільник США.

Жертв Голодомору цьогоріч вшановуватимуть 27 листопада. День пам’яті щорічно випадає на четверту суботу останнього місяця осені.

О 16.00 27 листопада відбудеться традиційна акція Запали свічку. У цей час пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років вшановують хвилиною мовчання та ставлять на підвіконня запалену свічку.

Жертвами Голодомору 1932-1933 років, за різними даними, стали понад 4-7 млн українців.

Систематичною конфіскацією урожаю зернових культур та всіх інші продуктів радянська влада прагнула знищити українських селян і придушити український національно-визвольний рух.