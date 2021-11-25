Американський ракетний есмінець Arleigh Burke прямує до Чорного моря

Ракетний есмінець ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) прямує до Чорного моря для участі в операціях з партнерами та союзниками по НАТО.
Про це повідомляє в Twitter Шостий флот ВМС США.
– USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО у регіоні, – йдеться у повідомленні.
BREAKING: #USSArleighBurke (DDG 51) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/dF7Pp2ix51
— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 25, 2021
Цей американський військовий корабель вже кілька разів заходив в порт Одеси та брав участь у щорічних навчаннях Sea Breeze і не тільки.
Porter – 28-й корабель класу Arleigh Burke ВМС США, названий на честь американської династії морських офіцерів.
Есмінец оснащений 90-ми ракетними установками та крилатими ракетами Tomahawk.
Він також здатний нести ракети SM-3, призначені для боротьби з балістичними ракетами і супутниками на навколоземній орбіті.
Фото: U.S. Sixth Fleet