Американський ракетний есмінець Arleigh Burke прямує до Чорного моря

Ракетний есмінець ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) прямує до Чорного моря для участі в операціях з партнерами та союзниками по НАТО.

Про це повідомляє в Twitter Шостий флот ВМС США.

– USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО у регіоні, – йдеться у повідомленні.

Цей американський військовий корабель вже кілька разів заходив в порт Одеси та брав участь у щорічних навчаннях Sea Breeze і не тільки.

Porter – 28-й корабель класу Arleigh Burke ВМС США, названий на честь американської династії морських офіцерів.

Есмінец оснащений 90-ми ракетними установками та крилатими ракетами Tomahawk.

Він також здатний нести ракети SM-3, призначені для боротьби з балістичними ракетами і супутниками на навколоземній орбіті.

Фото: U.S. Sixth Fleet