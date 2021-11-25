Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Голова офісу президента Перу заховав гроші у ванній кімнаті президентського палацу

Марія Степанюк редактор стрічки
Президентський палац у Перу

Працівники прокуратури Перу під час обшуків знайшли $20 тис. у ванній кімнаті президентського палацу. Обшуки проводилися в межах розслідування звинувачень у торгівлі впливом з боку чиновників.

Згодом виявилося, що гроші належали голові офісу презента Перу Бруно Пачеко, який у п’ятницю подав у відставку. Про це він сам розповів слідству, але заперечував будь-які правопорушення.

За його словами, схованка складалася з його заощаджень і зарплати. За офіційними документами, щомісячна зарплата Пачеко до відставки становила 25 тис. солів ($6 250).

Чоловік також не зміг пояснити слідчим, чому тримав таку суму грошей у ванній кімнаті президентського палацу.

Обшуки були частиною розслідування проти Пачеко, якого звинувачують у тиску на очільника податкового та митного агентства Перу, щоб він надав деяким компаніям, якими керують його друзі, вигідніші умови. Сам Пачеко заперечує всі звинувачення.

Він наполягає і на тому, що його відставка не була пов’язана з будь-якими правопорушеннями, а спрямована на захист президента Перу Педро Кастільо, “щоб президента не торкнулася ця кампанія наклепу”.

— Я йду з високо піднятою головою і з упевненістю, що доведу свою невинність, – написав він у заяві.

У вівторок президент Кастільо призначив нового керівника апарату замість Пачеко.

Педро Кастільо - президент Перу

Педро Кастільо. Фото: Getty Images

Чинний президент Перу Педро Кастільо прийшов до влади у липні цього року. На виборах він переміг доньку засудженого екс-президента Альберто Фухіморі (1990-2000) Кейко Фухіморі.

Кастільо – колишній вчитель та профспілковий активіст. Він сповідує ліві погляди щодо економіки та зовнішньої політики, виступає проти одностатевих шлюбів та абортів. Його називають першим бідним президентом країни.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка