Перекидання ЗС РФ до кордонів України обговорять очільники МЗС НАТО

Скупчення збройних сил Російської Федерації на кордоні з Україною стане однією з ключових тем на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі.

— Це танки, артилерія, безпілотні літальні апарати та системи радіоелектронної боротьби. Такі дії Кремля нічим не було спровоковано, тому вони незрозумілі для нас, – заявив він.

Столтенберг вкотре закликав Москву до прозорості щодо мети перекидання такої кількості техніки до кордонів України.

Зустріч глав МЗС країн НАТО відбудеться у Ризі з 30 листопада до 1 грудня.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про перекидання на окуповані території Донбасу чергової партії кадрових військовослужбовців Російської Федерації.

У їхнє завдання входить посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів першого та другого армійських корпусів.

При цьому активізація диверсійних операцій проти українських військовослужбовців, а також активне мінування місцевості спровокувало різке зростання втрат серед російських окупантів та їхніх найманців, які намагаються приховати пропагандисти, або використати для дискредитації українських військових.