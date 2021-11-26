Росія перекинула на Донбас кадрових військових – розвідка

Російська Федерація вкотре перекинула на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей групу кадрових військовослужбовців та офіцерів ЗС РФ.

Вони мають посилити розвідувально-диверсійні та саперні підрозділи першого та другого армійських корпусів, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, різко зросла кількість втрат серед російських окупантів та їхніх найманців у зв’язку з активним мінуванням місцевості та проведенням диверсійних операцій проти української армії.

Частину цієї інформації російські пропагандисти намагаються приховати, а частину використовують для дискредитації українських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що Російська Федерація накопичила на кордонах України понад 92 тисячі військових, а також озброєння та військову техніку, яку може використовувати для повномасштабної агресії наприкінці січня – початку лютого 2022 року.

За словами голови військової розвідки, операція вторгнення може включати масовані авіаційні та артилерійські удари, бронетанкові атаки та повітряно-десантні напади як на Сході України, так і в Одесі та Маріуполі. Крім того, частина військ може вторгнутися до України з території Білорусі.

Буданов наголосив, що новий виток російської агресії буде набагато більш руйнівним, ніж під час окупації Донбасу у 2014 році, внаслідок якої загинули щонайменше 14 тисяч громадян України.

Фото: ГУР МО