Авіація Китаю масово вдерлася до повітряного простору Тайваню

Одразу 27 китайських літаків увійшли до зони дії протиповітряної оборони Тайваню.

Про це у неділю, 28 листопада, повідомила прес-служба місцевого міністерства оборони.

Серед авіаугруповання було 18 винищувачів, танкер-заправник, а також п’ять бомбардувальників H-6, які здатні нести ядерні боєзаряди.

Китайські літаки пролетіли повз південне узбережжя Тайваню до протоки Баші.

У зв’язку з цим повітряні сили Тайваню підняли на перехоплення і привели в режим повної бойової готовності.

У свою чергу влада КНР ніяк не коментує заяви уряду Тайваню.

Нагадаємо, минулого тижня міністерство закордонних справ Британії висловило стурбованість щодо ситуації з правами людини в Китаї, Російській Федерації, КНДР, Ізраїлі, Ірані, Саудівській Аравії, Сирії, Білорусі, ЦАР та інших країнах.

Зокрема, Лондон вважає, що частина опозиційних рухів позбавлена ​​можливості брати участь у виборах.

Крім того, британці призвали тиск на меншини, серед яких представники ЛГБТ-спільноти.