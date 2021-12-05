Задихався та втратив свідомість: у Польщі українець помер після затримання поліцією

У польському місті Скерневиці помер 38-річний українець майже відразу після затримання поліцією.

За словами правоохоронців, чоловік, озброєний палицею, кидався на вулиці на людей.

Одна з жінок, яка чекала на автобус на зупинці, постраждала внаслідок нападу агресивного українця.

Перехожі власноруч затримали громадянина України ще до прибуття на місце події правоохоронців.

У поліції запевнили, що до чоловіка фізична сила не застосовувалася під час його арешту. На іноземця наділи кайданки, після чого він різко почав задихатися. Коли правоохоронці розгорнули затриманого, той втратив свідомість.

На місце події було викликано медиків. Лікарі провели реанімаційні операції, проте вже за годину були змушені констатувати смерть українця.

Чому чоловік помер, з’ясують судмедексперти. В Управлінні поліції у Лодзі повідомили, що після розтину стане ясно, чи перебував громадянин України у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. За фактом події розпочато розслідування.

Джерело: Wiadomosci