У Бельгії спалахнули заворушення через нові обмеження

У неділю, 5 грудня, у Бельгії відбулися акції протесту проти посилення карантинних обмежень через зростання кількості інфікованих коронавірусом.

Тисячі мешканців Брюсселя вийшли на демонстрацію із плакатами до Європейського кварталу, де розташовані основні установи ЄС.

Серед демонстрантів були противники вакцинації, пожежники та медпрацівники. Мирна маніфестація переросла у зіткнення з правоохоронними органами, коли протестувальники дісталися поліцейського блокпоста.

The Brussels firefighter and care worker protest before the police jumped in and shot tear gas and water at them “for their health”. pic.twitter.com/03CDZtDhJs — RedDeadOnWine???????????? (@RedDeadOnWine1) December 5, 2021

Протестувальники палили сміття та підривали петарди, а правоохоронці у відповідь застосували водомети, сльозогінний газ та інші засоби для розгону натовпу.

Агресивні настрої у Брюсселі зросли після того, як у п’ятницю глава бельгійського уряду Олександр де Кро оголосив про посилення обмежень. Діти на тиждень раніше підуть на канікули та носитимуть медичні маски.

Brussels, today. Total chaos on the streets. Fights and violent protests. https://t.co/I9fen39LHB — Rot Q. (@RotQ2) December 5, 2021

У приміщеннях можна збиратися максимум до 200 осіб. Бари, ресторани та інші подібні заклади не працюватимуть після 23.00.

BREAKING: Police Deploying Water Cannons To Disperse Protestors In Brussels pic.twitter.com/Iud4fJBAZg — HeadlineHunter! ???? Alerts (@freehumanity911) December 5, 2021

Нагадаємо, на початку листопада Бельгія запровадила обмеження на в’їзд до країни. Україну було виключено зі списку держав, громадяни яких можуть перетинати кордон із туристичною метою.

Бельгійська влада обіцяла переглянути своє рішення відразу після того, як рівень захворюваності на коронавірус у країні піде на спад.

Тим часом 26 листопада у Бельгії вже було зафіксовано перший випадок зараження штамом Омікрон. Інфікований завіз новий варіант коронавірусу до країни, коли поверталася з Єгипту через Туреччину.