У Бельгії спалахнули заворушення через нові обмеження

У неділю, 5 грудня, у Бельгії відбулися акції протесту проти посилення карантинних обмежень через зростання кількості інфікованих коронавірусом.

Тисячі мешканців Брюсселя вийшли на демонстрацію із плакатами до Європейського кварталу, де розташовані основні установи ЄС.

Серед демонстрантів були противники вакцинації, пожежники та медпрацівники. Мирна маніфестація переросла у зіткнення з правоохоронними органами, коли протестувальники дісталися поліцейського блокпоста.

The Brussels firefighter and care worker protest before the police jumped in and shot tear gas and water at them “for their health”. pic.twitter.com/03CDZtDhJs

— RedDeadOnWine???????????? (@RedDeadOnWine1) December 5, 2021