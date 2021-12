Лідер партії соціал-демократів, які перемогли на виборах у Німеччині, Олаф Шольц став новим канцлером Німеччини.

На таємному голосуванні депутатів Бундестагу Шольц отримав 395 голосів із 707.

Після голосування Шольц вирушив до президентського палацу Бельвю у Берліні. Конституція ФРН передбачає, що там він буде затверджений на посаді канцлера федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Після цього Шольц повернеться до парламенту та прийме присягу.

63-річний Шольц стане дев’ятим канцлером Німеччини. До свого обрання він обіймав посаду віце-канцлера та федерального міністра фінансів у четвертому уряді Ангели Меркель.

За освітою Шольц юрист. До лав СДПН вступив у 1975 році, у 2002-2004 роках був генеральним секретарем партії. Під час канцлерства Ґергарда Шредера його вважали його найближчим соратником. З 2007 до 2009 року керував федеральним міністерством праці Німеччини. З 2011 року два терміни поспіль був бургомістром Гамбурга.

Ангела Меркель, яка була на посаді канцлера Німеччини протягом 16 років, теж була присутня у Бундестазі. Німецький парламент зустрів її оваціями.

