Лідер партії соціал-демократів, які перемогли на виборах у Німеччині, Олаф Шольц став новим канцлером Німеччини.

На таємному голосуванні депутатів Бундестагу Шольц отримав 395 голосів із 707.

Після голосування Шольц вирушив до президентського палацу Бельвю у Берліні. Конституція ФРН передбачає, що там він буде затверджений на посаді канцлера федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Після цього Шольц повернеться до парламенту та прийме присягу.

63-річний Шольц стане дев’ятим канцлером Німеччини. До свого обрання він обіймав посаду віце-канцлера та федерального міністра фінансів у четвертому уряді Ангели Меркель.

За освітою Шольц юрист. До лав СДПН вступив у 1975 році, у 2002-2004 роках був генеральним секретарем партії. Під час канцлерства Ґергарда Шредера його вважали його найближчим соратником. З 2007 до 2009 року керував федеральним міністерством праці Німеччини. З 2011 року два терміни поспіль був бургомістром Гамбурга.

Ангела Меркель, яка була на посаді канцлера Німеччини протягом 16 років, теж була присутня у Бундестазі. Німецький парламент зустрів її оваціями.

Angela Merkel’s last day as German chancellor. Standing ovations in Parliament just before @OlafScholz is elected as her successor @georg_ismar pic.twitter.com/ezHkOnMauf — Thomas Sparrow (@Thomas_Sparrow) December 8, 2021

Парламентські вибори у Німеччині відбулися 26 вересня. Перемогу на них здобула СДПН, котра набрала 25,7% голосів. Блок ХДС/ХСС заручився підтримкою 24,1% виборців. Зелені отримали 14,8%, ВДП – 11,5%. Ще 10,3% отримала правопопулістська Альтернатива для Німеччини.

Після виборів соціал-демократи приступили до формування коаліції. 7 грудня СДПН, Зелені та ВДП підписали коаліційну угоду, яка визначає політику нового уряду ФРН на наступні чотири роки. Тоді Шольц заявив, що основним завданням уряду спочатку стане боротьба з пандемією коронавірусу.

Факти ICTV розповідали, чого варто очікувати Україні від уряду Олафа Шольца та як можна розцінити згадки про нашу державу в коаліційній угоді, яка є своєрідною програмою дій на найближчі роки.