Влада США не розглядає здійснення евакуації американського урядового персоналу чи громадян з України.

Про це заявили в американському посольстві сьогодні, 8 грудня.

– Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Ми проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою”, – заявили у посольстві.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван також повідомив, що ситуація в Україні не вимагає евакуації американських громадян.

Нагадаємо, послом США в Україні може стати Бріджит Брінк. Водночас, у Foreign Policy зазначають, що остаточне рішення щодо її призначення на цю посаду ще не ухвалено. Кандидатуру посла має офіційно затвердити сенат.