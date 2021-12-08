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США не розглядають питання про евакуацію урядового персоналу чи громадян з України

Абрамова Юлія редакторка стрічки
украина-сша

Влада США не розглядає здійснення евакуації американського урядового персоналу чи громадян з України.

Про це заявили в американському посольстві сьогодні, 8 грудня.

– Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Ми проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою”, – заявили у посольстві.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван також повідомив, що ситуація в Україні не вимагає евакуації американських громадян.

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Нагадаємо, послом США в Україні може стати Бріджит Брінк. Водночас, у Foreign Policy зазначають, що остаточне рішення щодо її призначення на цю посаду ще не ухвалено. Кандидатуру посла має офіційно затвердити сенат.

 

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