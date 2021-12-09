Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Лондона провів двосторонні перемовини із державною секретаркою закордонних справ, співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс.

За даними МЗС, вона підтвердила тверду та принципову позиції Британії, яка підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

За словами Трасс, Лондон долучився до розроблення та втілення комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії. Його ініціювала Україна.

– РФ стягнула до українського кордону понад 100 тис. військових та велику кількість озброєння. Російська влада відмовляється пояснювати пересування своїх військ, а офіційні представники погрожують Україні знищенням, – зазначив міністр.

Глава МЗС наголосив, що Росія блокує просування перемовин щодо мирного регулювання ситуації на Донбасі. Кулеба заявив, що Україна та її партнери працюють, щоб повернути РФ за стіл перемовин.

Сторони обговорили кроки, які сприятимуть зміцненню оборони України. Зокрема, йдеться про розбудову військово-морських сил, покращення рівня професійної підготовки військових, спільну протидії дезінформації.

Окремою темою переговорів стала енергетична безпека. Україна та Велика Британія виступили проти російського проекту Північний потік-2, який спрямований на підрив енергобезпеки Європи.

Фото: МЗС України