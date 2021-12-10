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США не радили Україні поступитись територіями – Білий дім

Тетяна Забожко редакторка стрічки
джен псакі

Сполучені Штати не рекомендували Україні поступитись територіями заради врегулювання конфлікту з Росією.

Про це 9 грудня під час прес-конференції повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

– Це абсолютно не так, – лаконічно спростувала інформацію прес-секретарка.

Підтвердити чи спростувати інформацію про поступки територіями заради миру представницю адміністрації президента США просили американські журналісти.

Нагадаємо, 9 грудня близько 22.00 завершились майже півторагодинні переговори президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Очільник Сполучених Штатів переповів главі української держави зміст саміту з президентом РФ Володимиром Путіним 7 грудня.

Ключовим питанням розмови була безпекова ситуація України.

Фото: Getty Images

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