Сполучені Штати не рекомендували Україні поступитись територіями заради врегулювання конфлікту з Росією.

Про це 9 грудня під час прес-конференції повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Підтвердити чи спростувати інформацію про поступки територіями заради миру представницю адміністрації президента США просили американські журналісти.

