Лідери країн Великої сімки домовилися попередити президента Росії Володимира Путіна про серйозні витрати та наслідки у разі нападу на Україну.

Про це заявив високопоставлений чиновник США у коментарі Bloomberg. За даними видання, у такий спосіб міністри закордонних справ країн G7 підтримали позицію президента Америки Джо Байдена щодо загрози вторгнення РФ в Україну.

За словами представника Держдепартаменту США, Російська Федерація швидко понесе потенційні витрати у разі агресії проти Україну.

За даними американської розвідки, Кремль найімовірніше підготував план наступу на Україну вже на початку 2022 року. Для цього Росія може залучити близько 175 тис. військовослужбовців.

Президент США Джо Байден попередив Росію про руйнівні економічні санкції у разі нападу на Україну. Він заявив, що для захисту союзників Америка направить більше військ США та НАТО.

Представник Держдепу переконаний, що низка держав (серед яких є країни G-7) запровадять економічні санкції, якщо Росія атакує Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо підтримують суверенітет України. Політики закликали Росію зменшити напруженість на кордонах.