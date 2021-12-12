На кордоні Литви з Білоруссю стріляли

Прикордонна служба Литви повідомила, що 11 грудня на кордоні з Білоруссю було зафіксовано понад 20 пострілів.

За даними литовських прикордонників, стріляли в Лаздійському районі з білоруської сторони.

Також двічі стріляли у Шальчинінському районі на кордоні Литви з Білоруссю.

Напередодні, 10 грудня, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс подав у відставку.

Таким чином він висловив протест проти транзиту вантажів з Білорусі.

На кордоні України з Білоруссю руху мігрантів не виявлено, проте днями у Чернігівській області з ’явилися так звані туристи із країн Близького Сходу, що свідчить про спробу перевірити рівень захищеності кордонів.

Тому Нацполіція звернулася до місцевих мешканців з проханням не втрачати пильність та повідомляти правоохоронців про будь-яких підозрілих незнайомців.

Джерело: Delfi