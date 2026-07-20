Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром чемпіонату світу-2026 з футболу.

Володар Золотої бутси визначився після матчів за третє місце та самого фіналу ЧС-2026.

Мбаппе – найкращий бомбардир ЧС-2026

Після чвертьфіналів боротьбу за Золотий м’яч продовжили вести лише два футболісти – Кіліан Мбаппе та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі.

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Вирішальними стали матчі півфіналу, гра за третє місце, в якому зіграв Мбаппе та сам фінал, де грав Мессі.

У матчі проти Англії за третє місце на ЧС-2026 Кіліан Мбаппе оформив дубль, завдяки чому обійшов Мессі за кількістю забитих голів.

Мессі потрібно було забивати у ворота Іспанії, аби вийти в лідери, проте аргентинці спромоглися на бодай якийсь удар по воротах Фурії Рохи лише у другому екстратаймі після пропущеного голу від Феррана Торреса.

Відтак, Мбаппе закінчив чемпіонат світу з виграною Золотою бутсою.

На попередньому ЧС-2022 у Катарі Мбаппе також став найкращим бомбардиром турніру.

Найкращі бомбардири ЧС-2026

1. Кіліан Мбаппе (Франція) – 10 голів;

2. Ліонель Мессі (Аргентина) – 8;

3-4. Джуд Беллінгем (Англія) – 7;

3-4. Ерлінг Голанд (Норвегія) – 7;

5-6. Гаррі Кейн (Англія) – 6;

5-6. Усман Дембеле (Франція) – 6;

Завдяки такій результативності на ЧС-2026 Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Третій мундіаль він завершує із загальним показником у 22 забитих м’ячі.

Також Мбаппе став лише четвертим футболістом в історії чемпіонатів світу, який зміг на одному турнірі забити десять або більше м’ячів.

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