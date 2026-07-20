Мбаппе став найкращим бомбардиром ЧС-2026, випередивши Мессі
- Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром ЧС-2026 із 10 голами та вдруге поспіль виграв Золоту бутсу.
- Мессі не зміг наздогнати Мбаппе у фіналі, тож француз одноосібно очолив список бомбардирів ЧС-2026.
Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром чемпіонату світу-2026 з футболу.
Володар Золотої бутси визначився після матчів за третє місце та самого фіналу ЧС-2026.
Мбаппе – найкращий бомбардир ЧС-2026
Після чвертьфіналів боротьбу за Золотий м’яч продовжили вести лише два футболісти – Кіліан Мбаппе та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі.
Вирішальними стали матчі півфіналу, гра за третє місце, в якому зіграв Мбаппе та сам фінал, де грав Мессі.
У матчі проти Англії за третє місце на ЧС-2026 Кіліан Мбаппе оформив дубль, завдяки чому обійшов Мессі за кількістю забитих голів.
Мессі потрібно було забивати у ворота Іспанії, аби вийти в лідери, проте аргентинці спромоглися на бодай якийсь удар по воротах Фурії Рохи лише у другому екстратаймі після пропущеного голу від Феррана Торреса.
Відтак, Мбаппе закінчив чемпіонат світу з виграною Золотою бутсою.
На попередньому ЧС-2022 у Катарі Мбаппе також став найкращим бомбардиром турніру.
Найкращі бомбардири ЧС-2026
- 1. Кіліан Мбаппе (Франція) – 10 голів;
- 2. Ліонель Мессі (Аргентина) – 8;
- 3-4. Джуд Беллінгем (Англія) – 7;
- 3-4. Ерлінг Голанд (Норвегія) – 7;
- 5-6. Гаррі Кейн (Англія) – 6;
- 5-6. Усман Дембеле (Франція) – 6;
Завдяки такій результативності на ЧС-2026 Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Третій мундіаль він завершує із загальним показником у 22 забитих м’ячі.
Також Мбаппе став лише четвертим футболістом в історії чемпіонатів світу, який зміг на одному турнірі забити десять або більше м’ячів.