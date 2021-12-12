Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Папа Римський закликав врегулювати ситуацію біля кордонів України міжнародним діалогом

Юля Захарченко редакторка стрічки
Папа Римський

Папа Римський Франциск закликав врегулювати ситуацію на кордонах України. Він хоче, щоб країни розв’язували всі проблеми за допомогою міжнародного діалогу, а не зброї.

Про це він заявив у молитві за Україну та її народ. Під час промови Папа Римський закликав подолати напруження біля кордонів України за допомогою міжнародного діалогу.

Його тривожить остання статистика, що цьогоріч створили більше зброї, ніж минулого року.

– Мені завдає великого болю остання статистика, яку я прочитав: цього року вироблено більше зброї, ніж минулого, – зазначив Папа Римський Франциск.

Ситуація на кордоні України

Росія активно нарощує війська біля кордонів України. Низка країн світу, серед яких є Сполучені Штати Америки та Велика Британія, засудили дії Російської Федерації та закликати врегулювати ситуацію на Донбасі.

Президент США Джо Байден попередив Росію про жорсткі економічні санкції у разі вторгнення в Україну. Країни Великої сімки підтримали його позицію та закликали Володимира Путіна до зменшення напруги на українських кордонах.

Читайте
Байден про перемовини з Путіним: Він заплатить жахливу ціну в разі вторгнення до України

Джерело: Vatican News

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка