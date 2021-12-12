Папа Римський закликав врегулювати ситуацію біля кордонів України міжнародним діалогом

Папа Римський Франциск закликав врегулювати ситуацію на кордонах України. Він хоче, щоб країни розв’язували всі проблеми за допомогою міжнародного діалогу, а не зброї.

Про це він заявив у молитві за Україну та її народ. Під час промови Папа Римський закликав подолати напруження біля кордонів України за допомогою міжнародного діалогу.

Його тривожить остання статистика, що цьогоріч створили більше зброї, ніж минулого року.

– Мені завдає великого болю остання статистика, яку я прочитав: цього року вироблено більше зброї, ніж минулого, – зазначив Папа Римський Франциск.

Ситуація на кордоні України

Росія активно нарощує війська біля кордонів України. Низка країн світу, серед яких є Сполучені Штати Америки та Велика Британія, засудили дії Російської Федерації та закликати врегулювати ситуацію на Донбасі.

Президент США Джо Байден попередив Росію про жорсткі економічні санкції у разі вторгнення в Україну. Країни Великої сімки підтримали його позицію та закликали Володимира Путіна до зменшення напруги на українських кордонах.

Джерело: Vatican News