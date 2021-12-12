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Північний потік-2 перестане працювати у випадку атаки РФ на Україну – Блінкен

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Ентоні Блінкен

Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну треба врахувати той факт, що у випадку повномасштабної агресії проти України газопровід Північний потік-2 ніколи не запрацює.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен в одному з інтерв’ю.

За його словами, введення у експлуатацію нещодавно добудованого трубопроводу – це один із важелів впливу на Кремль.

– Якщо СП-2 колись і почне функціонувати, дуже важко уявити, що він і надалі працюватиме, якщо Росія відновить агресію проти України, – наголосив Блінкен.

За його словами, Путіну слід враховувати цей факт, коли він прийматиме рішення щодо військової агресії проти України.

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Нагадаємо, раніше лідери країн Великої сімки домовилися попередити президента РФ про серйозні наслідки у разі нападу на Україну.

Таким чином, глави МЗС країн G7 підтримали позицію президента США Джо Байдена про загрозу вторгнення РФ в Україну.

За словами представника Держдепартаменту США, Російська Федерація швидко зазнає потенційних витрат у разі агресії проти України.

Фото: Getty Images

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