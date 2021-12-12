Північний потік-2 перестане працювати у випадку атаки РФ на Україну – Блінкен

Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну треба врахувати той факт, що у випадку повномасштабної агресії проти України газопровід Північний потік-2 ніколи не запрацює.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен в одному з інтерв’ю.

За його словами, введення у експлуатацію нещодавно добудованого трубопроводу – це один із важелів впливу на Кремль.

– Якщо СП-2 колись і почне функціонувати, дуже важко уявити, що він і надалі працюватиме, якщо Росія відновить агресію проти України, – наголосив Блінкен.

За його словами, Путіну слід враховувати цей факт, коли він прийматиме рішення щодо військової агресії проти України.

Нагадаємо, раніше лідери країн Великої сімки домовилися попередити президента РФ про серйозні наслідки у разі нападу на Україну.

Таким чином, глави МЗС країн G7 підтримали позицію президента США Джо Байдена про загрозу вторгнення РФ в Україну.

За словами представника Держдепартаменту США, Російська Федерація швидко зазнає потенційних витрат у разі агресії проти України.