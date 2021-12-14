Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Кількість жертв торнадо у США зросла до 88 осіб

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Торнадо в США

Кількість загиблих внаслідок торнадо та штормів, які накрили вихідними шість штатів США, збільшилося до 88, у тому числі 74 у штаті Кентуккі.

Президент Джо Байден у понеділок увечері оголосив про масштабне лихо в Теннессі та надзвичайну ситуацію в Іллінойсі. Крім того, він видав розпорядження про федеральну допомогу для штатів.

Читайте
Металеві стовпи зігнуті навпіл: руйнівний торнадо у Кентуккі забрав життя 83 людей

Влада штату Кентуккі заявила, що кількість жертв стихії зараз становить 74 людини, але кількість зростатиме. Вік жертв коливається від 5 місяців до 86 років. Понад 100 людей вважаються зниклими безвісти.

Офіційний представник Національної метеорологічної служби в місті Педука повідомив телеканалу CNN, що руйнівний смерч просувався землею 128 миль (понад 205 км).

Про торнадо також повідомлялося в Арканзасі, Іллінойсі, Міссісіпі, Міссурі та Теннессі, але особливо сильно постраждав Кентуккі.

За даними служби відстеження poweroutage.us, у понеділок вдень у Кентуккі близько 24 000 абонентів все ще залишалися без електрики.

Офіційні особи попередили, що можуть пройти тижні або місяці, перш ніж відновлять роботу райони, що найбільш постраждали.

У п’ятницю ввечері смерч накрив склад Amazon в Едвардсвіллі, штат Іллінойс, тоді щонайменше шести людей.

Раніше повідомлялося, що руйнівний торнадо у Кентуккі забрав життя 83 людей.

Джерело: Axios

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка