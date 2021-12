Кількість загиблих внаслідок торнадо та штормів, які накрили вихідними шість штатів США, збільшилося до 88, у тому числі 74 у штаті Кентуккі.

Президент Джо Байден у понеділок увечері оголосив про масштабне лихо в Теннессі та надзвичайну ситуацію в Іллінойсі. Крім того, він видав розпорядження про федеральну допомогу для штатів.

Влада штату Кентуккі заявила, що кількість жертв стихії зараз становить 74 людини, але кількість зростатиме. Вік жертв коливається від 5 місяців до 86 років. Понад 100 людей вважаються зниклими безвісти.

Офіційний представник Національної метеорологічної служби в місті Педука повідомив телеканалу CNN, що руйнівний смерч просувався землею 128 миль (понад 205 км).

“I saw a level of devastation that was only rivaled by the compassion and love of neighbors.”

Про торнадо також повідомлялося в Арканзасі, Іллінойсі, Міссісіпі, Міссурі та Теннессі, але особливо сильно постраждав Кентуккі.

DEC 13: Updated map highlighting areas that will be surveyed today along with areas that have already been surveyed. Tornado Damage Surveys will continue over the next several days. #KYwx #INwx pic.twitter.com/ah6x2CqVhz

— NWS Louisville (@NWSLouisville) December 13, 2021