Суд Європейського Союзу (CJEU) виніс ухвалу, згідно з якою, якщо одна країна-член ЄС визнає батьківство одностатевих батьків з дитиною, то і весь блок має зробити те саме, щоб гарантувати право дитини на вільне пересування.

Справу на розгляд до Європейського суду передали після того, як влада Болгарії відмовила у видачі свідоцтва про народження дитини одностатевої парі на тій підставі, що у дитини не може бути двох матерів.

Болгарка Каліна Іванова та британка, що народилася в Гібралтарі, Джейн Джонс, зареєстровані як матері дівчинки Сари, яка народилася в Іспанії у 2019 році. Жінки зареєстрували свій шлюб у 2018 році.

Читайте У Швейцарії на референдумі підтримали узаконення одностатевих шлюбів

Оскільки жодна з жінок не має іспанського громадянства, то і їхня дочка не може на нього претендувати. Відповідно до Закону про британське громадянство 1981 року Джонс не може передати британське громадянство своїй доньці, оскільки вона народилася у Гібралтарі.

На цій підставі Іванова попросила болгарське громадянство для своєї дитини, яке відхилили, оскільки одностатеві шлюби та партнерства юридично не визнані у Болгарії.

Через це дівчинка залишилася без громадянства і не могла залишити Іспанію. Також через відсутність документів дитина не має доступу до охорони здоров’я та соціального забезпечення.

Після цього батьки дівчинки звернулися до Європейського суду, який також ухвалив, що дитині повинні видати болгарський паспорт.

– Судове рішення принесло довгоочікувані роз’яснення про те, що батьківство, встановлене в одній державі-члені ЄС, не може бути скасовано іншою країною на підставі захисту національної ідентичності, – сказав Арпі Аветисян, голова судового відділу неурядової організації ILGA-Europe.

Рішення суду Європейського Союзу не підлягає оскарженню.

Читайте Європарламент закликав визнати одностатеві шлюби у всіх країнах ЄС

Джерело: Euronews