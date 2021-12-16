Німецьке видання Zeit пише, що Східній Європі загрожує нова війна і що Україна не становить загрози для Росії. Але берлінська коаліція, яка ледь обійняла посаду, повинна допомагати зберігати мир у Європі.

Видання називає абсурдними вимоги президента РФ Володимира Путіна щодо того, щоб Україні ніколи не надавали членства в НАТО. Це перша “червона лінія” для Путіна.

– Суверенні держави самі розв’язують питання своєї безпеки, як це було у разі Литви, Латвії та Естонії. Друга “червона лінія” Путіна також є абсурдною. Як НАТО може гарантувати, що не розміщуватиме жодної системи озброєнь у сусідніх з Росією країнах? Три балтійські держави мають повне право на сучасні системи озброєнь, – пише Zeit.

Німецьке видання зазначає, що Захід має своєчасно вказати Росію на наслідки ескалації військової агресії проти України.

Наприклад, Захід може виключити Росію з угоди про міжнародні платежі Swift, яка об’єднує близько 11 000 банків із 200 країн світу.

– Гігантська санкція, яка практично зупинить зовнішню торгівлю Росії, – пише Zeit.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), об’єднання найважливіших промислово розвинених країн, може знизити рейтинг Росії. Це зробило б кредити дорожчими і вплинуло експорту Росію.

Також Захід може заборонити експорт важливих промислових товарів, наприклад зі сфери авіабудування.

– Альтернативи сучасним транспортним літакам Airbus та Boeing у Росії немає, – зазначає Zeit.

Газопровід Північний потік-2 не повинні вводити в експлуатацію. Попри твердження федерального уряду, Північний потік завжди був політичним проектом.

Вторгнення в Україну пожвавить дискусію щодо того, чи має Захід постачати країні зброю для захисту.

Посол України в Берліні Андрій Мельник подякував німецьким ЗМІ за підтримку України.

Крім того, український посол закликав уряд Німеччини терміново надати Україні оборонну зброю.

– Йдеться насамперед про захист повітряного простору від російських бомбардувальників та ракет та про оборону українського узбережжя, – зазначив Андрій Мельник.

Раніше німецьке видання Bild написало, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання озброєння Україні у межах НАТО.

Джерело: Zeit