Резніков: Україна закупила у НАТО озброєння проти безпілотників РФ

Глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що Україна придбала у Литви через агентство підтримки та закупівель НАТО (NSPA) озброєння для боротьби з російськими безпілотниками на Донбасі.

Про це він повідомив в ефірі програми Право на владу.

– Ми заплатили гроші, пройшли всі перевірки для того, щоб придбати певні потрібні нам речі через NSPA у НАТО, – сказав Резніков.

За його словами, протягом грудня Україна отримає першу партію – це 10 антидронових рушниць литовського виробництва.

Міністр оборони зазначив, що він зараз вивчає систему закупівель НАТО та проводить консультації з профільним комітетом Верховної Ради з цього питання, щоб створити аналогічне агентство в Україні.

3 грудня під час виступу у Верховній Раді міністр оборони Олексій Резніков анонсував створення аналогу агентства НАТО з питань підтримки та закупівель, на кшталт NSPA.

За його словами, це агенство займатиметься закупівлею товарів, робіт та послуг оборонного призначення, а також забезпеченням ЗСУ харчуванням, пальним тощо.