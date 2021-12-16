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Північний потік-2 не запустять до середини 2022 – німецький регулятор

Валентина Летяк редакторка стрічки
Північний потік-2

Введення в експлуатацію російського газопроводу Північний потік-2 в першій половині 2022 року неможливе.

Про це заявив президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн, розповідаючи про строки сертицікації трубопроводу Федеральним мережевим агентством Німеччини.

– У першому півріччі 2022 року рішень не буде, – наголосив він, відповідно, саме тому про запуск у ці терміни не йдеться.

Хоманн сказав, що компанія-оператор Nord Stream 2 почала процес створення дочірньої компанії в Німеччині відповідно до вимог німецького законодавства, тому на цей час процес сертифікації зупинено.

Bundesnetzagentur ще у середині листопада призупинило процедуру сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу. Водночас одразу дві компанії з України отримали дозвіл долучитися до процесу сертифікації – Нафтогаз та Оператора ГТС України, що дозволить нам відстоювати свою позицію.

Окрім того, на тлі концентрації російський військ поблизу кордонів України у США та Європі почали лунати заяви про можливість зупинки проекту газопроводу, якщо Росія зважиться на вторгнення.

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Джерело: Spiegel

Фото: Getty Images

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