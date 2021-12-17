Європарламент оприлюднив положення резолюції щодо нарощування російських військ на кордоні України, яку 16 грудня схвалили 548 депутатів. Проти проголосувало 69 осіб, утрималися – 54.

– Парламент засуджує нинішнє значне нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною. Депутати вимагають, щоб уряд у Москві негайно відвів свої війська й припинив погрожувати сусідній країні, – зазначають у прес-службі Європарламенту.

У тексті резолюції наголошується: прагнення України щодо вступу до НАТО “не повинне залежати від схвалення третьої країни”. Таким чином Європарламент відкинув спроби Росії вплинути на це питання.

Переконані євродепутати, що Росія повинна заплатити високу економічну й політичну ціну за будь-які нові спроби агресії.

– Країни ЄС повинні залишатися готовими швидко узгодити жорсткі економічні та фінансові санкції проти російського уряду для усунення безпосередніх загроз, а не чекати, поки відбудеться ще одне вторгнення, перш ніж вживати заходів, – ідеться в тексті документу.

Згідно з резолюцією, будь-який новий пакет санкцій має поширюватися на російський офіцерський корпус, що беруть участь у плануванні можливого вторгнення, а також на найближче оточення російського президента.

– Це також має передбачати заморожування фінансових і фізичних активів в ЄС, заборону на поїздки, виключення Росії з платіжної системи SWIFT, – повідомляють у Європарламенті.

Депутати Європарламенту також вимагають, щоб ЄС зробив надійні кроки для зниження своєї залежності від російського імпорту енергоносіїв і продемонстрував більш сильну енергетичну солідарність з Україною.

Це має бути зроблено шляхом тіснішого взаємозв’язку енергетичних інфраструктур ЄС та України.

У резолюції міститься також наполегливий заклик до того, щоб трубопровід Північний потік-2 не вводився в експлуатацію незалежно від того, чи відповідає він положенням газової директиви ЄС.

Європарламент також закликає Росію і “сепаратистів, яких вона підтримує” дотримуватися угод про припинення вогню.

Так, депутати Європарламенту закликали РФ до конструктивної участі в Нормандському форматі та в Тристоронній контактній групі, а також виконати свої міжнародні зобов’язання, зокрема, відповідно до Мінських угод і Конвенції ООН з морського права.

Крім того, у резолюції також висловлюється повна підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Джерело: European Parliament