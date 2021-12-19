НАТО обговорить пропозиції РФ щодо гарантій безпеки, але не дозволить диктувати умови – Німеччина

У НАТО обговорять висунуті Росією пропозиції щодо надання гарантій безпеки, проте не дозволять цій країні диктувати власні умови.

Про це заявила новопризначена міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час візиту до Литви. Там вона відвідала німецькі війська, розміщені в Литві кілька років тому для стримування можливої агресії Росії. Це перша закордонна поїздка Ламбрехт на новій посаді.

Під час спілкування з журналістами Ламбрехт зазначила, що Москва не може диктувати країнам Альянсу, що їм робити в плані регіональної безпеки.

– Ми повинні розмовляти одне з одним, а це означає обговорення пропозицій, які висунула Росія… Проте не може бути так, щоб Росія диктувала партнерам по НАТО, як їм себе позиціонувати. І це те, що ми дуже чітко зазначимо під час переговорів (наступного тижня в Північноатлантичній раді – Ред.), – наголосила Ламбрехт.

Очільниця Міноборони Німеччини додала, що нинішню напругу навколо російсько-українського конфлікту слід вирішувати дипломатичними методами.

– Нам необхідно зняти нинішню напруженість на дипломатичному рівні, але так само й за допомогою надійного стримування, – заявила міністр.

Виступаючи на спільному з Ламбрехт брифінгу, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас звинуватив Росію в спробі “вбити клин” у НАТО. Він зазначив, що Альянс не повинен дозволяти Москві розділити Європу на сфери впливу. Міністр згадав і про Україну.

– Ми повинні підтримувати Україну всіма засобами, включно з поставкою летальної зброї, – наголосив Анушаускас, не уточнюючи, яку саме зброю він мав на увазі.

Що відомо про вимоги РФ до НАТО

Днями Росія висунула умови НАТО та США щодо гарантій безпеки. Вони передбачають відмову від розширення Альянсу на схід та включення України до складу НАТО.

Серед вимог також є виведення військових підрозділів НАТО з Естонії, Латвії, Литви, Польщі та відмова від ведення військової діяльності на території Східної Європи.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на поширені МЗС РФ проекти договору зі США та угоди з НАТО про так звані гарантії безпеки. У відомстві наголосили, що визначати вектор подальшого розвитку своїх відносин мають право лише Україна та країни-члени НАТО.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс вивчив пропозиції, отримані від Росії. Столтенберг наголосив, що будь-який діалог відбуватиметься лише після консультацій з Україною.

Джерело: Deutsche Welle, Euronews