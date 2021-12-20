Російський Бук був доставлений до України напередодні катастрофи MH17 – прокурор

Зенітно-ракетний комплекс Бук, з якого у липні 2014 року було знищено малайзійський авіалайнер MH17, доставили з Російської Федерації на підконтрольну їй територію Донбасу напередодні катастрофи.

Ця зброя мала допомогти прикривати російських найманців від атак української авіації, повідомив прокурор Варда Фердинандуссе.

Бук було перекинутий на окуповану територію Луганської області через прикордонний перехід у Північному в ніч з 16 на 17 липня 2014 року.

– Це сталося в той час, коли з Росії ввозилося багато важкої техніки, – зазначив Фердинандуссе.

За його словами, передачі ЗРК бойовикам передували неодноразові запити засобів ППО для цілей на великій висоті з боку росіян Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського, які на той момент обіймали керівні пости у терористичній організації “ДНР”.

Ці прохання підтверджуються записами телефонних переговорів Дубинського, які були надані на розгляд суду.

Прокурор нагадав, що протягом кількох тижнів перед знищенням MH17 лише над Донецькою областю було збито 12 вертольотів та чотири літаки, що належали Збройним силам України.

Він додав, що застосовані ЗСУ винищувачі завдавали бойовикам тяжких втрат, проте опинилися поза зоною дії їхніх засобів ППО. При цьому напередодні катастрофи малайзійського авіалайнера два винищувачі все ж таки було знищено.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 22 грудня прокурори оголосять вирок чотирьом підозрюваним у справі про збиття рейсу MH17.

Крім того, 21 грудня у суді розглянуть судово-медичні докази та докази сторони звинувачення.

Прокуратура представить реконструкцію на основі фото, відео, показань свідків та записів розмов, під час яких підозрювані обговорювали встановлення ракетного апарату Бук та збиття рейсу МН17 Malaysia Airlines у небі над Донбасом 17 липня 2014 року.