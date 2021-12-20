Катастрофа МН17

22 грудня прокурори оголосять вирок чотирьом підозрюваним у справі про збиття рейсу MH17.

Для оцінки доказів та обґрунтування покарання для трьох росіян та одного українця прокурорам потрібно три дні.

20-21 грудня в суді розглянуть судово-медичні докази та докази сторони обвинувачення.

Прокуратура представить реконструкцію на основі фото, відео, показів свідків та записів розмов, під час яких підозрювані обговорювали встановлення ракетної установки Бук та збиття рейсу МН17 Malaysia Airlines у небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

За словами експерта з міжнародного кримінального права Маріке де Хун, очевидним є те, що прокуратура клопотатиме про тривале ув’язнення. Однак чи буде це довічне, достеменно невідомо.

Вона передбачає, що вирок для кожного із підозрюваних буде різним, залежно від ролі, яку вони відіграли у збитті літака.

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, збили 17 липня 2014 року біля окупованого російськими військами Торезу в Донецькій області.

283 пасажири та 15 членів екіпажу загинули.

У червні 2019 року слідча група озвучила імена чотирьох підозрюваних у справі про збиття Boeing 777 рейсу MH17. Ідеться про трьох громадян Росії – Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Олега Пулатова, а також українця Леоніда Харченка.

Із 6 вересня до 17 листопада 2021 в суді виступали родичі загиблих.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомляла, що судді у справі про збиття рейсу МН17 вже склали графік для оголошення вироку.

Це може відбутися у вересні, листопаді чи грудні 2022 року.

Окрім кримінальної справи проти чотирьох підозрюваних, у січні в Європейському суді з прав людини слухатиметься окреме провадження за позовом Нідерландів про притягнення Росії до відповідальності через збиття MH17.

Джерело: NOS