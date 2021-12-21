США та НАТО обговорять зміну розташування військ у Європі

США та НАТО планують обговорити зміну розташування військових у Європі. Про це 21 грудня повідомила Карен Донфрід – помічниця державного секретаря США Ентоні Блінкена.
– Це буде розмова, яку ми матимемо в контексті НАТО про те, чи відповідає розташування військ, яке ми зараз маємо, для викликів, з якими ми стикаємося. Це те, що станеться і в контексті НАТО, і в контексті SACEUR (Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, – Ред.). Але сьогодні у мене немає повідомлень про зміну позиції військових.
Помічниця очільника Держдепу також прокоментувала російські проекти договорів з США та НАТО. Вона зауважила, що США не підуть на компроміс за ключовими принципами, на яких будується безпека Європи.
– Скажу чітко: без Європи не буде розмов про європейську безпеку. Будь-який діалог з Росією має вирішувати занепокоєння НАТО та інших щодо подальшої загрозливої поведінки Росії та ґрунтуватися на основних принципах та основоположних документах європейської безпеки.
17 грудня Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії опублікувало проекти договорів з США та НАТО. У них російська сторона вимагає не розширювати склад НАТО, зокрема не включати Україну та Грузію.
Крім того, Москва хоче, щоб НАТО не вели будь-яку військову діяльність на території України.
У Міністерстві закордонних справ України прокоментували дії РФ. Спікер відомства Олег Ніколенко зауважив, що лише Україна та НАТО можуть вирішувати долю своїх відносин. Також він наголосив, що наразі головною безпековою проблемою у євроатлантичному просторі є агресія РФ.
Детальніше про проекти російських договорів та як на них відреагували у США та НАТО читайте у матеріалі.
Джерело: Державний департамент США