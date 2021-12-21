США та НАТО обговорять зміну розташування військ у Європі

США та НАТО планують обговорити зміну розташування військових у Європі. Про це 21 грудня повідомила Карен Донфрід – помічниця державного секретаря США Ентоні Блінкена.

– Це буде розмова, яку ми матимемо в контексті НАТО про те, чи відповідає розташування військ, яке ми зараз маємо, для викликів, з якими ми стикаємося. Це те, що станеться і в контексті НАТО, і в контексті SACEUR (Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, – Ред.). Але сьогодні у мене немає повідомлень про зміну позиції військових.

Помічниця очільника Держдепу також прокоментувала російські проекти договорів з США та НАТО. Вона зауважила, що США не підуть на компроміс за ключовими принципами, на яких будується безпека Європи.

– Скажу чітко: без Європи не буде розмов про європейську безпеку. Будь-який діалог з Росією має вирішувати занепокоєння НАТО та інших щодо подальшої загрозливої ​​поведінки Росії та ґрунтуватися на основних принципах та основоположних документах європейської безпеки.

17 грудня Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії опублікувало проекти договорів з США та НАТО. У них російська сторона вимагає не розширювати склад НАТО, зокрема не включати Україну та Грузію.

Крім того, Москва хоче, щоб НАТО не вели будь-яку військову діяльність на території України.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували дії РФ. Спікер відомства Олег Ніколенко зауважив, що лише Україна та НАТО можуть вирішувати долю своїх відносин. Також він наголосив, що наразі головною безпековою проблемою у євроатлантичному просторі є агресія РФ.

Детальніше про проекти російських договорів та як на них відреагували у США та НАТО читайте у матеріалі.

Джерело: Державний департамент США