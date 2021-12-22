У США шахраї вкрали майже $100 млрд із фондів допомоги постраждалим від пандемії.

За даними Секретної служби США, викрадено кошти із програми захисту зарплати Адміністрації малого бізнесу, програми кредитування потерпілих від лих та програми для видачі допомоги з безробіття.

Правоохоронці зазначають, що вже повернуто близько $2,3 млрд вкрадених коштів, і заарештували понад 100 підозрюваних. Крім того, вдалося заморозити майже $1,2 млрд викрадених грошей.

З початку 2020 року, коли почалася пандемія, уряд США виділив близько $3,5 трлн для Covid-фонду.

– Я пропрацював у правоохоронних органах понад 29 років і провів кілька складних розслідувань шахрайства, і я ніколи не бачив нічого подібного, – сказав координатор Секретної служби США щодо виявлення злочинів у сфері фінансового шахрайства Рой Дотсон.

За його словами, Секретна служба США зараз веде більше 900 активних розслідувань шахрайств, пов’язаних із пандемією.

Шахрайство в Україні

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що шахраї від імені МОЗ надсилають громадянам інформацію з проханням повідомити номер картки та інші персональні дані для отримання 1 тис. грн за повний курс щеплення.