Європейські країни звинуватили РФ у допомозі вагнерівцям у Малі

Низка європейських країн засудили причетність уряду Росії до надання матеріальної підтримки для розгортання приватної військової компанії Вагнера в Малі.

З відповідною заявою виступили Франція, Велика Британія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Німеччина, Італія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія та Швеція.

– Ми знаємо про причетність уряду Російської Федерації до надання матеріальної підтримки розгортанню угруповання Вагнера в Малі і закликаємо Росію повернутися до відповідальної та конструктивної поведінки в регіоні, – йдеться у спільній заяві.

Також країни заявили, що шкодують про вибір перехідної влади Малі використовувати і без того мізерні державні кошти для оплати іноземних найманців замість того, щоб підтримати збройні сили країни та державні служби.

На початку грудня цього року Рада ЄС затвердила санкції проти російських найманців ПВК Вагнера. Саме з нею пов’язують жахливі злочини проти людства і порушення міжнародного гуманітарного права.

Нещодавно вагнерівців викрили у звірствах, до яких вони вдавалися у у Центральноафриканській Республіці. Зокрема, у звіті Управління верховного комісара з прав людини Організації Об’єднаних Націй йдеться про те, то у ЦАР вагнерівці регулярно ґвалтують цивільних жінок та чоловіків.

Жорстоких переслідувань зазнають миротворці, журналісти, працівники гуманітарної допомоги та представники меншин.

Джерело: МЗС Франції