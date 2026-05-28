В Україні продовжує діяти національна програма Скринінг здоров’я 40+, яка дозволяє громадянам віком від 40 років пройти базове медичне обстеження для раннього виявлення ризиків захворювань. Йдеться про серцево-судинні патології, цукровий діабет та оцінку стану ментального здоров’я.

Оновлений механізм участі вже працює: українці та українки можуть подати заявку у будь-який зручний час, без очікування 30 днів після дня народження. Зробити це можна через застосунок Дія або у ЦНАПі.

Як працює програма та хто вже отримав допомогу

Після подачі заявки учасники отримують 2 000 грн підтримки для проходження скринінгу. За даними програми, вже десятки тисяч людей скористалися можливістю пройти обстеження, а сотні тисяч подали заявки.

Наразі скринінг доступний у понад 2 000 медичних закладів по всій Україні, тому запис на обстеження можна здійснити у зручному регіоні без тривалого очікування.

Терміни використання коштів за програмою Скринінг здоровʼя 40+: що важливо знати

Після зарахування грошей діють чіткі правила та терміни використання коштів за програмою Скринінг здоровʼя 40+. Учасник має два місяці, щоб оплатити та пройти медичний скринінг у закладі охорони здоров’я.

Що буде, якщо вчасно не використати гроші за програмою Скринінг здоровʼя 40+

Якщо кошти не використати в цей період, вони автоматично повертаються до державного бюджету. Це правило діє для всіх нових учасників програми.

У Міністерстві охорони здоров’я також нагадують, до якого числа можна використати кошти за програмою Скринінг здоровʼя 40+. Громадяни, які отримали виплату на скринінг до 1 травня 2026 року, можуть скористатися нею до 30 червня 2026 року. Після цієї дати невикористані кошти повертаються до бюджету.

Міністерство охорони здоров’я України наголошує, що програма створена для того, щоб заохотити громадян до профілактики та раннього виявлення хвороб.

У відомстві підкреслюють, що навіть за відсутності симптомів регулярне обстеження допомагає знизити ризики серйозних ускладнень у майбутньому.

Учасникам нагадують, що важливо не відкладати використання коштів і завчасно планувати візит до лікаря.

Як пройти скринінг

Запис на обстеження доступний через платформу: screening.moz.gov.ua. Обрати можна один із тисяч медичних закладів по всій країні та пройти необхідні обстеження у зручний час.

Навіть якщо самопочуття здається нормальним, багато захворювань на ранніх стадіях можуть не мати симптомів. Саме тому програма Скринінг здоров’я 40+ спрямована на профілактику та своєчасне виявлення ризиків, щоб українці могли вчасно подбати про своє здоров’я.

