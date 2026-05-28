Уряд схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка, повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається на сайті Урядового порталу, це один із ключових кроків для вступу України до ЄС та виконання наших зобов’язань у межах переговорного процесу щодо членства.

Як наголосила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, ухвалений кодекс повністю узгоджується з Митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила.

– Це нові підходи до митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мита. Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС, – зауважила вона.

Водночас, як зазначила урядовець, для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів: чинні авторизації продовжать діяти, а система “єдиного вікна” працюватиме у звичному режимі.

Нагадаємо, що раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка повідомив, що Україна може вийти на підписання договору про вступ до ЄС у 2027 році, закривши більшість переговорних розділів.

