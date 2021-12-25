Інцидент стався у зоопарку Trois Vallées у місті Монредон-Лабессонні, на півдні Франції.

Тваринам вдалося зламати двері вольєра та перелізти через паркан, але за межі зоопарку вовки так і не вийшли.

Місцевий чиновник Фаб’єн Шоле повідомив, що чотирьох вовків довелося ліквідувати через агресивну поведінку.

Інших п’ятеро повернули у вольєр, їм зробили ін’єкції наркозу.

– У той час у зоопарку було небагато людей, але ніхто не наражався на безпосередню небезпеку, – сказав Шолле.

Чиновник додав, що зоопарк необхідно закрити, доки не усунуть проблеми з безпекою.

На своєму веб-сайті зоопарк Trois Vallées повідомив, що закриється до середини січня через термінові роботи.

У зоопарку площею понад 60 гектарів утримується понад 600 тварин, зокрема леви, мавпи та фламінго.