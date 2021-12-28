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У Польщі не виключають жодного варіанту розвитку подій на кордоні України та РФ

Марія Степанюк редактор стрічки
анджей дуда

Президент Польщі Анджей Дуда дуже підтримує Україну, коли це стосується збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою. Про це в ефірі Третього каналу Польського радіо заявив голова кабінету президента Польщі Павел Шрот.

За його словами, Дуда отримує інформацію щодо ситуації на українсько-російському кордоні від польських служб та союзників Польщі.

— Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація – серйозна. Ми тісно співпрацюємо з Україною. Перед святами президент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у форматі Люблінського трикутника.

Найближчим часом – це не останні контакти, співпраця є дуже інтенсивною. Президент дуже підтримує Україну, коли йдеться про збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою, – сказав Шрот.

За підсумками зустрічі з лідерами України, Польщі та Литви в межах саміту Люблінського трикутника президент Польщі Анджей Дуда заявив, що безпека України є фундаментальним питання, в якому не може бути жодних поступок на користь Росії.

Він нагадав, що РФ також окупувала Крим, чим порушила міжнародне законодавство та фактично силовими методами спробувала змінити кордони Європи.

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Джерело: Польське радіо

Фото: Depositphotos

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