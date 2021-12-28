Президент Польщі Анджей Дуда дуже підтримує Україну, коли це стосується збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою. Про це в ефірі Третього каналу Польського радіо заявив голова кабінету президента Польщі Павел Шрот.

За його словами, Дуда отримує інформацію щодо ситуації на українсько-російському кордоні від польських служб та союзників Польщі.

— Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація – серйозна. Ми тісно співпрацюємо з Україною. Перед святами президент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у форматі Люблінського трикутника. Найближчим часом – це не останні контакти, співпраця є дуже інтенсивною. Президент дуже підтримує Україну, коли йдеться про збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою, – сказав Шрот.

За підсумками зустрічі з лідерами України, Польщі та Литви в межах саміту Люблінського трикутника президент Польщі Анджей Дуда заявив, що безпека України є фундаментальним питання, в якому не може бути жодних поступок на користь Росії.

Він нагадав, що РФ також окупувала Крим, чим порушила міжнародне законодавство та фактично силовими методами спробувала змінити кордони Європи.