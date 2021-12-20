Безпека України є фундаментальним питання, в якому не може бути жодних поступок на користь Росії.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на прес-конференції за підсумками зустрічі з лідерами України та Литви в рамках саміту Люблінського трикутника.

– Я абсолютно проти будь-якої політики поступок щодо Росії. Саме Росія повинна полишити дії, які вона здійснювала у 2008 році – напад на Грузію, у 2014 році – на Україну. Зараз Росія окупує частину грузинської території, українських Донецької та Луганської областей, – зазначив польський лідер.

Він нагадав, що РФ також окупувала Крим, чим порушила міжнародне законодавство та фактично силовими методами спробувала змінити кордони Європи.

– Жодна демократична держава не може прийняти такий стан справ. Коли ми ставимо запитання, хто має поступитися, зрозуміло, що Росія має зробити крок назад, – наголосив Анджей Дуда.

Нещодавно Європарламент ухвалив резолюцію щодо нарощування військ РФ на кордоні України. У документі наголошується, що Росія повинна заплатити високу економічну й політичну ціну за нові спроби агресії. Йдеться про заморожування фінансових і фізичних активів в Євросоюзі, заборону на поїздки, виключення Росії з платіжної системи SWIFT. Резолюція містить заклик, щоб газопровід Північний потік-2 не вводився в експлуатацію.