У Казахстані повністю скасували смертну кару. Відповідні поправки до закону у середу, 29 грудня, підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Раніше вони були схвалені парламентом країни.

Ухвалення цього закону стало необхідним після того, як у січні Казахстан ратифікував другий протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права ООН.

Цей закон вносить правки до кримінального, кримінального процесуального, кримінально-виконавчого кодексів та низки законів. А стаття про таку міру покарання, як смертна кара – повністю вилучається з кримінального кодексу.

Мораторій на смертну кару діяв у Казахстані з 2003 року. Але він не скасовував смертну кару як вид кримінального покарання,а тому її могли виконати, якби скасували мораторій.

З 2004 року в Казахстані замість смертної кари застосовували довічне позбавлення волі.

У Казахстані смертну кару застосовували щодо людей, яких засудили за терористичні злочини, пов’язані із загибеллю людей, за особливо тяжкі злочини, скоєні у воєнний час, і за посягання на життя президента країни. Таких осіб розстрілювали. З моменту проголошення незалежності Казахстану у 1991 році виконали 536 смертних вироків, останній – у 2003-му.

Наразі смертна кара діє, зокрема, у КНР, Ірані, Саудівській Аравії, Іраку, США, Пакистані, Сомалі, Йорданії, Єгипті, Кувейті, Японії, КНДР, Білорусі, Сингапурі, Малайзії, Бахрейні.

Джерело: сайт президента Казахстану