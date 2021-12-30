Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі доставили зі шпиталю до в’язниці у місті Руставі.

З військового шпиталю у місті Горі його вивезли в ніч з 29 на 30 грудня. Інформацію про переведення Саакашвілі Пенітенціарна служба поки що не отримувала.

Як повідомили місцеві ЗМІ, біля Руставської в’язниці збираються прибічники Саакашвілі. До місця події під’їхали кілька автобусів з правоохоронцями та машина з водометом.

За інформацією головреда газети Хроніка плюс Елісо Кіладзе, Саакашвілі вивезли зі шпиталю проти його волі, в наручниках.

— Везли Саакашвілі не центральною автотрасою Горі – Тбілісі, а об’їзними дорогами, – сказала Кіладзе в коментарі телеканалу Мтаварі архі.

Нардеп Єлизавета Ясько на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook заявила, що Саакашвілі “силою викрали зі шпиталю у Горі”. Вона також додала, що немає жодної інформації щодо його стану.

Раніше вона повідомляла, що керівництво лікарні дозволило українському консулу зайти до Саакашвілі. Вона наголосила, що стан екс-президента Грузії “критичний, він практично весь час лежить, має неврологічні напади, медичну допомогу він не отримує”.

Громадянина України та третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня, куди він повернувся вперше з 2013 року. Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальшованими.

У в’язниці він оголосив голодування. 8 листопада його перевели з в’язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі. Згодом, 20 листопада – до військового шпиталю в Горі.

Джерело: Руставі 2