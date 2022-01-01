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США користуватимуться МКС до 2030 року

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
NASA

У п’ятницю, 31 грудня, уряд Сполучених Штатів Америки продовжив угоду щодо використання Міжнародної космічної станції до 2030 року.

Відповідну заяву зробив адміністратор Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору Білл Нельсон.

За його словами, МКС є маяком для співпраці між різними країнами світу у науковій сфері.

– За 20 років за допомогою неї було створено безліч наукових, освітніх, технологічних розробок на користь людства, – наголосив Нельсон.

Він також додав, що дуже вдячний адміністрації США, на чолі якої стоять Джо Байден та Камала Харріс, за продовження роботи МКС до кінця поточного десятиліття.

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Нагадаємо, перед Різдвом NASA відправило на МКС подарунки та їжу для святкового столу.

Крім того, серед вантажу було наукове обладнання, що потрібне космонавтам для продовження своєї діяльності.

Запуск ракети традиційно відбувся на Космічному центрі Кеннеді у Флориді.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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