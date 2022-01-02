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У Єгипті випав сніг – через надзвичайні погодні умови закрили школи

Абрамова Юлія редакторка стрічки
мокрий сніг ожеледиця

Напочатку нового року у Хургаді (Єгипет) пролунав грім, який супроводжувався періодичними снігопадами та проливними дощами, які утворили басейни зі стоячою водою на вулицях єгипетської мухафазии Червоного моря.

Через нестабільні погодні умови троє людей загинули, 13 отримали поранення. У п’яти єгипетських мухафазах у суботу через нестабільну погоду закриваються школи.

Губернатор Каїра закликав жителів не виходити з будинків, оскільки проливні дощі заливають столицю.

А міністр місцевого розвитку Махмуд Шаараві закликав громадян триматися подалі від дерев, рекламних щитів і світлових стовпів.

Кілька районів Великого Каїра, Синая, Червоного моря, Мінья, Асьют та інших мухафаз хмари.

Очікується, що погода в Єгипті покращиться, починаючи з вівторка.

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А в Україні у неділю, 2 січня, на всій території України очікується мінлива хмарність.

За прогнозом синоптиків, можливі короткочасні опади.

Вдень у південних областях температура підніметься до +5 градусів, як і в західних. Вночі найхолодніше буде на півночі – до -6, а тепліше – на півдні – до +3 градусів.

Детальніше про прогноз погоди в Україні на 2 січня читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело:  Ahram Online

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