Напочатку нового року у Хургаді (Єгипет) пролунав грім, який супроводжувався періодичними снігопадами та проливними дощами, які утворили басейни зі стоячою водою на вулицях єгипетської мухафазии Червоного моря.
Через нестабільні погодні умови троє людей загинули, 13 отримали поранення. У п’яти єгипетських мухафазах у суботу через нестабільну погоду закриваються школи.
On the first day of the new year, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours ????️❄️⛄️#EgyptToday #Egypt #Hurghada #Winter | #مصر #الشتاء #الغردقة pic.twitter.com/cs5TjhbUwf
— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) January 1, 2022
Губернатор Каїра закликав жителів не виходити з будинків, оскільки проливні дощі заливають столицю.
А міністр місцевого розвитку Махмуд Шаараві закликав громадян триматися подалі від дерев, рекламних щитів і світлових стовпів.
Hurghada Today #egyptscoop #snow #hurghada #الغردقة pic.twitter.com/IhvyXi3iWi
— Egypt Scoop (@Egypt_Scoop) January 1, 2022
Кілька районів Великого Каїра, Синая, Червоного моря, Мінья, Асьют та інших мухафаз хмари.
Очікується, що погода в Єгипті покращиться, починаючи з вівторка.
А в Україні у неділю, 2 січня, на всій території України очікується мінлива хмарність.
За прогнозом синоптиків, можливі короткочасні опади.
Вдень у південних областях температура підніметься до +5 градусів, як і в західних. Вночі найхолодніше буде на півночі – до -6, а тепліше – на півдні – до +3 градусів.
Детальніше про прогноз погоди в Україні на 2 січня читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Ahram Online