Напочатку нового року у Хургаді (Єгипет) пролунав грім, який супроводжувався періодичними снігопадами та проливними дощами, які утворили басейни зі стоячою водою на вулицях єгипетської мухафазии Червоного моря.

Через нестабільні погодні умови троє людей загинули, 13 отримали поранення. У п’яти єгипетських мухафазах у суботу через нестабільну погоду закриваються школи.

On the first day of the new year, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours ????️❄️⛄️#EgyptToday #Egypt #Hurghada #Winter | #مصر #الشتاء #الغردقة pic.twitter.com/cs5TjhbUwf

