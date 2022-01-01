Без потужних опадів та температурні гойдалки: якою буде погода в Україні 2 січня

У неділю, 2 січня, на всій території України очікується мінлива хмарність.

За прогнозом синоптиків, можливі короткочасні опади.

Вдень у південних областях температура підніметься до +5 градусів, як і в західних. Вночі найхолодніше буде на півночі – до -6, а тепліше – на півдні – до +3 градусів.

Детальніше про прогноз погоди в Україні на 2 січня читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Погода в регіонах

У західних областях опадів не буде. Вночі стовпчик термометра опуститься від -1 до -4 градусів. Проте вдень буде значно тепліше – від -1 до +5.

У центральних регіонах можливі короткочасні опади. Вночі буде холодно – від -4 до -6 градусів, а вдень повітря прогріється до +2.

На півночі країни також можливі опади. Вночі буде холодно – від -4 до -6 градусів, а вдень потеплішає до +1.

У східних областях також можливий сніг із дощем, проте потухних опадів не очікується. Вдень термометри покажуть -1-3, а вночі – від -1 до -3 градусів.

На півдні буде переважно тепло. Вдень повітря нагріється від +1 до +5 градусів, а вночі температура коливатиметься від -1 до +3.

У Києві буде опадів. Вдень стовпчик термометра покаже від -1 до +1. Вночі температура опуститься від -4 до -6.