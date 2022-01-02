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В Амстердамі акція протесту проти Covid-обмежень переросла в жорсткі сутички з поліцією

Юлія Соколова редакторка стрічки
Поліція Нідерландів

У неділю, 2 січня, в Амстердамі (Нідерланди) тисячі людей зібралися на акцію проти коронавірусних обмежень. На певному етапі вона переросла в сутички з поліцією.

Учасники акції протестували проти локдауну, який запровадила влада країни перед новорічно-різдвяними святами.

Демонстранти спочатку зібралися на Музейній площі в Амстердамі. За даними місцевої влади, в розпал акції там перебували майже 10 тис. осіб. Вони ігнорували карантинні вимоги – масковий режим та дотримання соціальної дистанції.

Звідти протестувальники рушили ходою вулицями міста до Вестерпарку, де проходив мітинг консервативної партії Форум за демократію.

Оскільки в парку було перевищено максимально дозволену кількість учасників акції (2 000 осіб), демонстрантів закликали дотримуватися дистанції в 1,5 метра один від одного.

Після акції у парку частина демонстрантів вирішила повернутися на Музейну площу. Вони розгорнули банер із написом: Менше репресій, більше турботи. Серед протестувальників була група людей у білих комбінезонах і білих масках, які тримала таблички за написами: Це не про вірус, а про контроль (з одного боку) та Свобода (з іншого).

Проте оскільки протестувальники порушили заборону на проведення масових зібрань під час хвилі коронавірусу, мер Амстердама Фемке Халсема видала екстрене розпорядження та надала правоохоронцям повноваження очистити площу.

– Поліція діятиме поетапно проти людей, які ігнорують заборону на демонстрації. Усі мають залишити Музейну площу, – оголосили в муніципалітеті Амстердама.

У результаті між співробітниками поліції та частиною демонстрантів виникли сутички. Під час розгону акції поліцейські застосовували щити, кийки та собак.

Кілька демонстрантів отримали поранення під час зіткнень (проте скільки саме – не повідомляється). Також були здійснені затримання.

Муніципалітет визначив цей район як зону ризику для безпеки, тим самим надавши поліції повноваження превентивно обшукувати людей.

Варто зазначити, що влада Нідерландів перед святами запровадила в країні черговий локдаун для стримування коронавірусу та протидії штаму Омікрон (з 19 грудня по 14 січня). Дія обмежень припала на період Різдва та Нового року.

У країні зачинилися магазини, які продають товари не першої необхідності, ресторани, бари, перукарні, спортзали, музеї. Школи припинили роботу щонайменше до 9 січня.

У громадських місцях дозволили перебувати групами по двоє людей.

Джерела: NOS, AP, France24

Фото: Depositphotos

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