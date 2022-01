У неділю, 2 січня, в Амстердамі (Нідерланди) тисячі людей зібралися на акцію проти коронавірусних обмежень. На певному етапі вона переросла в сутички з поліцією.

Учасники акції протестували проти локдауну, який запровадила влада країни перед новорічно-різдвяними святами.

Демонстранти спочатку зібралися на Музейній площі в Амстердамі. За даними місцевої влади, в розпал акції там перебували майже 10 тис. осіб. Вони ігнорували карантинні вимоги – масковий режим та дотримання соціальної дистанції.

A huge march through the streets of Amsterdam against continued COVID restrictions today. pic.twitter.com/REeR1opfs6 — Aaron Ginn (@aginnt) January 2, 2022

An unbelievable turnout today in Amsterdam to end lockdowns and COVID law. pic.twitter.com/lDnLU05uvi — Aaron Ginn (@aginnt) January 2, 2022

Звідти протестувальники рушили ходою вулицями міста до Вестерпарку, де проходив мітинг консервативної партії Форум за демократію.

Оскільки в парку було перевищено максимально дозволену кількість учасників акції (2 000 осіб), демонстрантів закликали дотримуватися дистанції в 1,5 метра один від одного.

Після акції у парку частина демонстрантів вирішила повернутися на Музейну площу. Вони розгорнули банер із написом: Менше репресій, більше турботи. Серед протестувальників була група людей у білих комбінезонах і білих масках, які тримала таблички за написами: Це не про вірус, а про контроль (з одного боку) та Свобода (з іншого).

Проте оскільки протестувальники порушили заборону на проведення масових зібрань під час хвилі коронавірусу, мер Амстердама Фемке Халсема видала екстрене розпорядження та надала правоохоронцям повноваження очистити площу.

– Поліція діятиме поетапно проти людей, які ігнорують заборону на демонстрації. Усі мають залишити Музейну площу, – оголосили в муніципалітеті Амстердама.

У результаті між співробітниками поліції та частиною демонстрантів виникли сутички. Під час розгону акції поліцейські застосовували щити, кийки та собак.

NOW – People mauled by police dogs, beaten with batons at unauthorized protest against Covid restrictions in #Amsterdam.pic.twitter.com/BR5pUBqHuc — Disclose.tv (@disclosetv) January 2, 2022

Кілька демонстрантів отримали поранення під час зіткнень (проте скільки саме – не повідомляється). Також були здійснені затримання.

Муніципалітет визначив цей район як зону ризику для безпеки, тим самим надавши поліції повноваження превентивно обшукувати людей.

Silent protest is over pic.twitter.com/RDOP1knZzf — Erwin Van Dalen (@erwinvandalen) January 2, 2022

Варто зазначити, що влада Нідерландів перед святами запровадила в країні черговий локдаун для стримування коронавірусу та протидії штаму Омікрон (з 19 грудня по 14 січня). Дія обмежень припала на період Різдва та Нового року.

У країні зачинилися магазини, які продають товари не першої необхідності, ресторани, бари, перукарні, спортзали, музеї. Школи припинили роботу щонайменше до 9 січня.

У громадських місцях дозволили перебувати групами по двоє людей.