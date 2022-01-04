Поліція заарештувала 49-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні масштабної пожежі в будівлі парламенту Південно-Африканської Республіки (ПАР) у Кейптауні.

Внаслідок недільної пожежі обвалився дах однієї з будівель та був пошкоджений зал Національних зборів. У понеділок пожежа спалахнула знову, і десятки пожежників виїхали на місце інциденту.

Підозрюваного, який має постати перед магістратським судом Кейптауна у вівторок, звинувачують у проникненні, крадіжці та підпалі, йдеться у заяві поліції.

Чоловіка нібито спіймали з украденим майном після того, як його помітили співробітники служби захисту та безпеки (PSS).

Інцидент та мотиви підозрюваного нині розслідує група боротьби зі злочинами проти держави (CATS).

Деякі будівлі парламентського комплексу датуються 1884 роком. Національні збори, або нижня палата парламенту, розташовані у так званому новому крилі. Верхня палата, або національна рада провінцій, розташована в так званому старому крилі.

За словами члена комітету мерії Кейптауна, відповідального за безпеку, пожежа почалася в офісній зоні комплексу, а потім поширилася на зали національних зборів.