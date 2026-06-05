В Україні можуть встановити День Сил безпілотних систем та відзначати його щороку 11 червня. Відповідний проєкт указу президента вже підготовлено.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

День Сил безпілотних систем в Україні можуть почати відзначати 11 червня

За словами Юлії Свириденко, Україна стала першою країною у світі, яка створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ.

Зараз дивляться

СБС першими у світі показали, як завдяки нелінійним підходам, технологіям та інноваціям можна ефективно протистояти ядерній державі.

– Відповідно до проєкту указу президента, 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем — днем тих, хто змінив правила гри. Тих, хто перевернув стіл старих військових теорій, – заявила прем’єр-міністерка.

Свириденко наголосила, що це день військових, які займаються розвідкою, плануванням, розробкою, проведенням операцій та ураженням цілей із використанням безпілотних технологій.

За її словами, йдеться не лише про роботу з БпЛА, а й із наземними роботизованими комплексами не лише на лінії фронту, а й у тилу противника задля знищення техніки, логістики, штабів та завдання наших далекобійних санкцій на понад 1 тис. км углиб території противника.

— Ви не лише знищуєте ворога. Ви демонструєте світу силу української інженерної думки, сміливість і здатність України задавати нові стандарти сучасної війни, — зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що створення окремого роду військ — Сил безпілотних систем — було офіційно затверджене рішенням РНБО та указом президента у червні 2024 року.

Новий рід військ створили для розвитку спроможностей ЗСУ у використанні повітряних, морських і наземних безпілотних та роботизованих систем.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.